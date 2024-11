Dybala in campo solo sei minuti: punta gli Spurs

Non verranno ricordati come i sei minuti di Gianni Rivera a Città del Messico, ma sicuramente hanno alimentato la curiosità. All'ottantesimo, infatti, Ranieri un pò a sorpresa ha deciso di giocarsi la carta Paulo Dybala, togliendo Gianluca Mancini. [...] L'allenatore ha spiegato perché: sperava che il miglior giocatore della squadra potesse tirare fuori una magia dal cilindro, ma è stato rischioso farlo giocare contro il Napoli, perché l'argentino non si sentiva pronto fino all'allenamento del giorno prima. Ieri è rimasto seduto in panchina tutto il tempo. La speranza della Roma, ora, è quella di averlo a disposizione per il big match di giovedì contro il Tottenham, che ha appena travolto il City in Premier League.

(corsport)