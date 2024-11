Dybala è un mistero. Claudio lo aspetta

Ranieri ci va cauto, molto cauto, su Paulo Dybala. Non vuole forzarlo, non vuole mettergli inutili pressioni che si aggiungerebbero a quelle sensazioni negative che l'atleta percepisce sulla sua condizione fisica. E davanti alla consapevolezza che qualcosa di misterioso stia accadendo, la risposta del tecnico è tutta di vicinanza al ragazzo. Di fatto però la situazione dell'attaccante argentino resta un vero e proprio caso. Non gioca una partita da titolare dal 31 ottobre scorso [...] Problemi che non vengono evidenziati dagli esami strumentali svolti dai medici del Fulvio Bernardini ma che invece la Joya continua a percepire e che lo hanno costretto a trascorrere tutte e due le settimane di sosta per gli impegni delle nazionali tra la sala terapie e la palestra. [...] Che succede? Quanto ci vorrà per rivederlo in buone condizioni? Domande che per il momento non trovano una risposta neanche all'interno del centro sportivo [...] Oggi, nella seduta di rifinitura, Dybala tornerà nuovamente in campo con la squadra per testare le sue condizioni atletiche. Ranieri, come detto, non vuole forzarlo o rischiarlo: panchina più che probabile col Napoli, poi di nuovo al lavoro per valutare nei giorni successivi il feeling con il campo. Operazione Tottenham? Vedremo, altrimenti sarà l'Atalanta a finire nel mirino della Joya. [...]

(Corsport)