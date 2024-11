Dybala ancora non si allena. Soulé dall'inizio col Napoli

LEGGO (F. BALZANI) - L'eterno dubbio Dybala tra dolori, fastidi e l'ennesima convocazione a rischio. Cambia tutto a Trigoria tranne gli interrogativi sulla presenza della Joya che anche contro il Napoli potrebbe dare forfait, almeno da inizio partita. Nonostante l'esito positivo degli esami svolti nei giorni scorsi, infatti, l'argentino continua ad allenarsi a parte e valuterà (insieme allo staff medico) giorno per giorno quando tornare a svolgere l'intera seduta. Forse già oggi, e in questo caso le chance di giocare dal primo minuto aumenterebbero. Al momento, però, il favorito per il posto accanto a Dovbyk resta Soulé. Finora Ranieri (che parlerà in conferenza oggi alle 13,30) non ha mai avuto Dybala in gruppo. Quel dolore sentito prima della sfida col Bologna è rimasto e non è bastata una sosta intera per farlo passare. «Ma se sta bene con me gioca sempre, non mi interessano clausole o rinnovi», aveva tuonato il tecnico romano nel suo primo nuovo giorno a Trigoria. In quel "se" c'è tutta la storia di Paulo con la Roma. Una storia che potrebbe continuare un'altra stagione solo nel caso in cui Dybala raggiunga le 15 presenze stagionali da più di 45'. Per ora siamo a sei, con un paio di acuti e troppe sconfitte. Ranieri a Napoli dovrà fare a meno anche di Hermoso mentre Hummels, tornato ad allenarsi in gruppo ieri, partirà dalla panchina. Ieri il tecnico ha provato il 4-3-3 che diventa 4-5-1 in fase di copertura con Soulé ed El Shaarawy a supportare Dovbyk e il trio di centrocampo formato da Kone, Cristante e Pellegrini. L'alternativa è una mediana più folta con l'inserimento di Pisilli (lunedì ritirerà il premio Beppe Viola). Intanto la buona notizia arriva da Saelemaekers che ha svolto la parte atletica coi compagni e punta al ritorno tra i convocati entro il 1° dicembre. Novità, infine, sul fronte Ceo. Si avvicina, infatti, Marzio Perrelli attuale vice presidente di Sky Italia. Il 56enne romano (di fede juventina e che parla fluentemente quattro lingue) avrebbe incontrato due volte i Friedkin a Londra e ha l'appoggio dell'amico Malagò per occupare il posto lasciato vacante dalla Souloukou.