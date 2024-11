Dubbi sul diesse: anche Ghisolfi sotto osservazione

IL TEMPO (L. PES) - Tanti dubbi e nessuna certezza. Nel terremoto ormai perenne che scuote la Roma da mesi, a Trigoria non c'è pace per nessuno. Il terzo allenatore (che ancora deve arrivare) potrebbe non essere l'ultimo ribaltone deciso dai Friedkin. Dopo un inizio in ombra e qualche scelta (poche) non del tutto convincente, la proprietà riflette anche su Ghisolfi. Il francese, arrivato nella Capitale a giugno dopo un lungo processo di

selezione, ha trascorso un'estate in seconda linea vista la presenza ingombrante dell'ormai ex Ceo Lina Souloukou, e ora da qualche settimana è di fatto l'unica figura dirigenziale giallorossa. Ma il suo operato non sembra convincere a pieno i Friedkin, che si apprestano a nominare un nuovo amministratore delegato, che riflettono sulla posizione dell'ex uomo di mercato di Lens non così stabile nonostante i pochi mesi trascorsi nell'organigramma dei giallorossi. Non certo una decisione attesa in breve termine ma Ghisolfi fino a questo momento, anche se costretto talvolta a dare spiegazioni, non ha ancora fatto breccia nel cuore dei proprietari. Ieri, intanto, il ds era a Trigoria anche senza la squadra e in contatto con Dan e Ryan Friedkin per gli sviluppi sulla scelta del nuovo allenatore, che in ogni caso farà il presidente in prima persona. Ghisolfi ha predicato calma dopo l'esonero di Juric, ma i tifosi attendono in maniera preoccupata le scelte per il futuro.