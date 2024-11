"Dovete avere l'elettricità sotto i piedi". Ranieri detta la linea: intensità e grinta

Primi giorni di Roma per Claudio Ranieri sono andati in archivio. (...) L'appuntamento per i calciatori è fissato a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi. Tre sedute e un one man show, questo il saldo provvisorio del Ranieri ter. E sin dalle prime sedute si è capito subito il registro comunicativo di Sir Claudio: intensità, ritmo e gioco di squadra. La sua Roma si baserà su questi principi. Tutti concetti espressi chiaramente ai (pochi) calciatori presenti a Trigoria che verranno ripetuti da martedì quando torneranno quelli impegnati con le nazionali. È bastato osservare i lunghi video pubblicati sui social dalla Roma per capire le richieste dell'allenatore: «Dobbiamo andare sempre a mille all'ora, voglio vedervi con l'elettricità sotto i piedi». Intensità, in maniera intelligente. (...) La formazione è ancora un re-bus. A partire dal modulo che utilizzerà Ranieri. Mourinho e De Rossi sono partiti con la difesa a 4, salvo poi virare sui tre centrali per garantire maggiore copertura alla squadra. Juric è da sempre dogmatico della difesa a 3. Ora tocca a Sir Claudio, che da martedì avrà tutti a disposizione e potrà iniziare a studiare come mettere in campo i suoi ragazzi. (...) Da monitorare invece le condizioni di Tommaso Baldanzi, che è rientrato anticipatamente dal ritiro con l'under 21 a causa di un risentimento muscolare. Chi di sicuro mancherà contro il Napoli è Shomurodov, che ha subito una lesione all'adduttore e dovrà stare fermo almeno tre settimane.

(La Repubblica)