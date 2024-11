Dovbyk sta accelerando. Hermoso salta Verona

Il falso nove è piaciuto a Juric. Non erano parole di circostanza. Gli è piaciuto davvero giocare con Dybala centravanti che dal suo punto di vista rendeva più imprevedibile la manovra offensiva. Ma per la Roma è fondamentale il recupero del titolare di cattedra, il maestro dei gol sul quale la società ha investito una valanga di milioni. Parliamo ovviamente di Dovbyk, che non si era fermato per un problema muscolare a settembre e per l'infiammazione al ginocchio di ottobre ma si è dovuto arrendere al più classico dei malanni di autunno: l'influenza, che lo ha costretto a 36 ore non piacevoli e gli ha impedito di giocare giovedì. Ieri Dovbyk stava meglio, tanto che Juric conta di convocarlo per Verona. Ma non potrà essere al top e verrà valutato con più attenzione. (...) Salterà sicuramente la trasferta di Vérona invece Hermoso, che ha cominciato molto male la sua esperienza con la Roma. Dopo la squalifica rimediata per l’espulsione di Firenze si è bloccato per un problema muscolare in allenamento. Quasi certamente non partirà neanche per Bruxelles, quando sarebbe stato molto utile come alternativa per l'Europa Lea-gue. (...)

(corsport)