Dovbyk non è al meglio ma raggiunge l'Ucraina

Ogni pausa per le nazionali porta un campanello d'allarme per Dovbyk. A settembre aveva lasciato il ritiro per un problema all'adduttore, mentre ad ottobre il ginocchio ha fatto preoccupare la Roma. Nella giornata di ieri, invece, ha raggiunto i compagni di nazionale in Turchia con 24 ore di ritardo. Il motivo? Lunedì ha effettuato una risonanza magnetica al ginocchio [...] per valutare le sue condizioni dopo un colpo subito contro il Bologna. [...]

Ieri non si è allenato con il resto del gruppo e resta in dubbio per le due sfide contro Georgia e Albania. Non si tira mai indietro, soprattutto quando si tratta di giocare con la nazionale. Ma sta dimostrando un notevole attaccamento anche ai colori giallorossi. [...] La Roma spera che i guai muscolari non siano seri poiché le alternative in attacco sono poche. Shomurodov non ha convinto nelle due partite in Europa e Artem si è ritrovato a giocare praticamente sempre. [...] A gennaio, oltre a un terzino destro, parte la caccia a un numero 9 per farlo rifiatare.

(Il Messaggero)