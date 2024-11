Dovbyk in campo per Albania-Ucraina, l'infortunio sembra superato

Dopo due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la Roma riprenderà ad allenarsi questa mattina in vista del match - ore 18, diretta tv su Sky - di domenica al Maradona contro il Napoli di Conte e dell'ex Spinazzola. [...] Oltre a Baldanzi, rientrato in anticipo dall'Under 21 per un affaticamento, Ranieri ritroverà Pisilli e Koné, mentre in giornata tornerà Zalewski. Domani toccherà a Ndicka, Dovbyk, Celik, Paredes, Ryan, Dahl, Sangaré, Marin e Saud. [...]

Particolare attenzione per Dovbyk, che dopo gli 80 minuti giocati sabato contro la Georgia, stasera sarà impegnato con l'Ucraina a Tirana contro l'Albania. Il centravanti si è ripreso dal fastidio al ginocchio che aveva fatto preoccupare lo staff medico giallorosso, ma la sua presenza in Nazionale è rassicurante anche per Claudio Ranieri in vista del match di domenica. [...]

(corsera)