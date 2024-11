Dovbyk e Dybala gli antidoti per il Bologna

Dovbyk e Dybala, la D2 in campo da subito. Ivan Juric si affida a loro per vincere la sfida con il Bologna, risalire in classifica e lasciare un ricordo migliore possibile all’Olimpico giallorosso. Domani torneranno a giocare titolari sia il centravanti ucraino sia il fantasista argentino, che in Belgio erano in panchina (anche se l’ucraino è poi entrato nel corso del secondo tempo). (...) In mezzo al campo, invece, confermata la coppia francese formata da Le Fée e Koné, mentre al centro della difesa tornerà l’ivoriano Ndicka, rimasto ai box giovedì per un virus intestinale. A sinistra, nel frattempo, è pronto a riprendersi il posto da titolare anche Zalewski, che contro il Saint Gilloise ha salvato su Niang il possibile 2-1 e, di conseguenza, anche una probabile (e pesantissima) sconfitta.

(gasport)