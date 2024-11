Dovbyk da valutare: Dybala punta L'Union SG

IL ROMANISTA (MIRABELLA J.) - Se la vittoria contro il Torino all'Olimpico nella scorsa giornata sembrava aver allontanato i fantasmi, la serata di Verona fa tornare il buio pesto sulla Roma e sulla Capitale. I giallorossi crollano per 3-2 al Bentegodi tra errori dei singoli e dubbi arbitrali. Ora l'arduo compito di voltare pagina, a partire da giovedì in Europa League contro l'Union Saint-Gilloise. Contro i belgi, la Roma potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici visto in campo contro gli scaligeri. La coppia in mediana potrebbe essere Cristante-Pisilli. Nonostante le condizioni fisiche non ottimali, Artem Dovbyk dopo il 74' ha chiesto il cambio e quando è uscito lo staff medico si è unito intorno all'ucraino per assisterlo. In Europa potrebbe partire dalla panchina. Semplice gestione per Dybala, escluso qualsiasi tipo di problema fisico per la Joya. [...]

