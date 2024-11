Dovbyk c’è. Pellegrini torna titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Juric affronterà il Verona nel segno della continuità. Il tecnico croato per la stida con gli scaligeri si affiderà a gran parte dei giocatori visti con il Torino nel turno intrasettimanale, con pochissimi cambiamenti. Complice l'infortunio di Hermoso la linea difensiva sarà composta da Mancini, N'Dicka e Angeliño. Sulle fasce ci saranno ancora Celik e Zalewski, mentre il centrocampo sarà tutto a tinte francesi: a Koné verrà affiancato Le Fée, alla seconda partita consecutiva dal primo minuto. Imprescindibile Dybala, che tornerà ad agire sulla trequarti, lasciando così spazio a Dovbyk, recuperato totalmente dopo l'attacco febbrile. Insieme alla «Joya» dietro il centravanti ucraino ci sarà Pellegrini. Il capitano giallorosso ha vinto il ballottaggio con Baldanzi e tornerà titolare dopo la panchina per scelta tecnica contro il Torino. Il classe 1996 è ancora alla ricerca del primo gol stagionale e oggi pomeriggio affronterà una delle sue vittime preferite: tre i gol ai veneti per il capitano.