Doppio Ranieri: salva la Roma e poi sceglie l'allenatore del futuro

Paghi uno e prendi due. Il casting di Dan e Ryan Friedkin a Londra ha dato un doppio incarico a Claudio Ranieri: sarà il nuovo allenatore della Roma fino a giugno e poi, consulente della proprietà per tutte le questioni sportive. [...] L'annuncio ufficiale si è fatto attendere ma adesso si è capito il motivo: era un contratto complicato. [...] Il lavoro del sor Claudio si dividerà in due parti. La prima riguarda il suo terzo mandato da allenatore, dove cercherà di ridare serenità allo spogliatoio, oltre a punti in classifica, e a valorizzare nuovamente la rosa. [...] A Ranieri è stato chiesto di tenere conto anche del futuro dei nuovi acquisti, fermo restando che la formazione sarà sempre scelta solo dall'allenatore. La dirigenza giallorossa ha poi messo nero su bianco che Ranieri è stato scelto anche per prendere altro tempo per la scelta dell'allenatore che dovrà guidare la Roma nella prossima stagione. [...] Uno dei calciatori che Claudio Ranieri cercherà di recuperare in tutta fretta è il capitano Lorenzo Pellegrini che ieri, all'uscita da Trigoria, si è fermato a parlare con i pochi tifosi fuori dai cancelli: "La maglia della Roma io la rispetto sempre. Le cose, nel calcio, a volte vanno nel verso giusto e a volte purtroppo no. Lo sappiamo anche noi che la situazione è quella che è, ne siamo consapevoli".

(corsera)