Domani la ripresa degli allenamenti a Trigoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mentre i tifosi della Roma sono ancora in attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico, i giocatori si ritroveranno a Trigoria domani alle ore 11. La scelta di concedere tre giorni di riposo alla squadra era stata presa in precedenza già da Juric e il suo staff, che, come svelato alla vigilia della sfida con il Saint Gilloise, avevano programmato un percorso specifico di allenamenti e giorni di riposo. Nonostante l'esonero del croato si è quindi deciso di proseguire con la sua scelta, concedendo così altre ore di tempo alla proprietà per ufficializzare la nuova guida. Chiunque dirigerà la prima seduta settimanale al Fulvio Bernardini dovrà fare a meno di 14 elementi, tutti impegnati con le rispettive nazionali.

Tra questi sarà presente anche Dovbyk. Il centravanti aveva subito un colpo nella sfida contro il Bologna domenica scorsa, ma non è stato riscontrato nessun tipo di problema e seguirà normalmente l'Ucraina per le gare di Nations League contro Georgia e Albania. Dal ritiro della Svezia ha invece rilasciato alcune dichiarazioni Samuel Dahl, che proprio nell'ultima gara di Juric sulla panchina della Roma ha trovato l'esordio con la maglia giallorossa. Il classe 2003 ha svelato alcuni retroscena riguardanti l'addio dell'ex Torino, proprio a partire dai momenti successivi al triplice fischio: "Dopo la partita Juric ci ha riuniti nello spogliatoio e ha detto che non era più il nostro allenatore. Dovrò ricominciare da capo e mettermi in mostra per l'ennesimo nuovo tecnico".