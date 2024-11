Difensori-goleador, ma adesso Ranieri guarisca gli attaccanti

Come dice Claudio Ranieri, con ancor più forza dopo il 2-2 dei giallorossi a Londra contro il Tottenham, il malato Roma sta reagendo. Chi continua ad avere una salute malferma è però l’attacco, ancor più della fase offensiva.[...] A Londra hanno segnato Ndicka e Hummels, a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise aveva segnato Mancini. Cioè tre difensori centrali. [...] In stagione, tra campionato e Europa League, la Roma ha segnato 19 gol in 18 partite, appena sopra la media di una rete a gara. I gol sono stati distribuiti così: 6 Dovbyk, 2 Dybala e El Shaarawy; 1 Shomurodov, Baldanzi, Cristante, Pisilli, Koné, Soulé, Mancini, Ndicka e Hummels. Se la media di Dovbyk è tutto sommato in linea con un attaccante alla prima esperienza in serie A – ma l’ucraino ha il difetto di non usare mai il piede destro per calciare in porta, anche quando si trova in posizione tutto sommato favorevole – mancano i gol di Dybala (uno dei due stato segnato su rigore), di Soulé, di Baldanzi, di Shomurodov e di Pellegrini, che è ancora a secco. [...] Da vedere se Ranieri riproporrà la difesa a 3 anche contro l’Atalanta, lunedì in campionato. I bergamaschi sono una vera macchina da gol: ne hanno segnati, tra campionato e Champions League, addirittura 24 nelle ultime 7 partite, alla media di oltre 3 a partita. In serie A, la Dea ha il miglior attacco, con 34 gol segnati, la Roma il tredicesimo con 14. [...]

(Corsera)