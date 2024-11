"Decido io su Dybala e Hummels, parlerò con Totti e De Rossi"

[...] Tante esperienze in giro per il mondo hanno riempito la valigia di Claudio Ranieri, che a Roma però ha sempre avuto il cuore: «Avevo smesso di allenare. Ho avuto più richieste in questi mesi che quando avevo vinto la Premier con il Leicester ma ho detto no. Sarei tornato solo per la Roma e per il Cagliari. Il fato mi ha riportato qui, dove avevo iniziato come calciatore e finirò come dirigente». [...] Ci sono tante scelte da fare, tanti giocatori da recuperare. In primis Hummels: «Se sta bene, perché non deve giocare?». Il discorso non può che cadere su Dybala: «La prima cosa che ho chiesto al presidente è stata: c'è un caso Dybala? Perché chi va in campo lo decido solo io. Scelgo chi voglio e non guardo se ci sono clausole oppure no. [...] Lo farei giocare tutte le gare per 90 minuti. Lo può fare? Non lo so, ma se la risposta è sì, io non lo levo dal campo». Il lavoro che spetta all'allenatore di San Saba non è soltanto ricostruire la squadra ma tutto l'ambiente: «Voglio che i tifosi vedano una squadra che lotta fino all'ultimo secondo. Voglio che escano orgogliosi. Questo è ciò che mi sento di promettere». L'impresa più difficile sarà convincere i romanisti a non fischiare più i Friedkin: «Sono rimasto a bocca aperta per il bene che Dan vuole a questa città e a questa squadra. [...] Ora lavoriamo insieme per riportare la Roma dove merita». Sono bastate poche parole, invece, per far sognare ai romanisti il ritorno di Totti e De Rossi a Trigoria. «Parlerò con Francesco. Se ci può dare una mano, vediamo quello che si può fare. Non chiudo a nessuno». Con Daniele De Rossi, invece, si è già sentito: «E lo farò anche nei prossimi giorni». [...]

(corsera)