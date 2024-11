De Laurentiis indagato per l'operazione Manolas

L'accusa per Aurelio De Laurentiis è di falso in bilancio. Dopo il caso Osimhen del 2022, [...] ora il Napoli è finito sotto osservazione per l'operazione del trasferimento, dalla Roma, del difensore greco Kostas Manolas. [...] Tutto risale al mercato estivo di cinque anni fa, col Napoli che pagò alla Roma 36 milioni, la cifra della clausola rescissoria.

L'operazione includeva un movimento inverso, con Amadou Diawara che passava dal Napoli alla Roma. Questo scambio ha sollevato sospetti di irregolarità contabili (con atto di chiusura indagini, da parte della Procura di Roma, nel maggio di quest'anno notificata a sei persone oltre alla stessa Roma). Intanto, il procuratore Figc Chinè ha chiesto gli atti alla Procura per decidere il da farsi.

(gasport)