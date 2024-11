Dan rifà la Roma: ora l'americanata

Il ritorno di Claudio Ranieri nella capitale non è l'unica mossa dei Friedkin per aggiustare la Roma. [...] Ranieri è arrivato per risolvere una problematica urgente a livello di risultati ma non dovrà solo allenare: il suo ritorno avrà delle ripercussioni a livello di organigramma societario perché Ranieri non è solo un allenatore-tifoso. Il suo profilo unisce la conoscenza tecnica necessaria al ruolo del romanismo di cui i tifosi si lamentavano della mancanza. [...] Le mosse che l'azionista prepara riguardano però l'aspetto economico e cioè la volontà di intervenire sul mercato di gennaio per regalare nuovi rinforzi. Ma nel progetto dei Friedkin manca qualcosa: il salto in Champions. Sempre ad un passo ma mai raggiunto. [...] Il paradosso è che la Roma è quinta nel ranking UEFA, dietro soltanto a club come City, Real, Bayern e Liverpool ma nonostante questo, è fuori dalla Champions da cinque anni. [...] Dal suo arrivo nella capitale, il presidente americano ha investito quasi un miliardo, non contando i 199 investiti per acquistare il club. Il resto è servito per finanziare le perdite. [...] La Roma dovrà poi cercare di conciliare la volontà dei Friedkin di proseguire nell'impiego di capitali, con la necessità di rispettare il settlement agreement, che scade a giugno 2025. [...]

(corsport)