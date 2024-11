Dan e Ryan facciano presto, sono fuori tempo massimo

Essere o non essere, questo è il problema. Shakespeare ci perdonerà, ma bisogna aggiornare il tempo del verbo, perché la soluzione alla genialità del dubbio ce la sta svelando l'orribile Roma di questa stagione da incubo. Ovvero: essere o non essere, questo era il problema. Perché la risposta è che la Roma non è. Non è un club, non è un'azienda, non è una squadra, non è nulla. (...) Azzerata in un organigramma ridotto all'ufficio protocol e poco più. Vilipesa da scelte affidate a un software. Offesa da un allenatore, Juric, il terzo in dieci mesi. È un disastro più o meno annunciato. Ma nonostante tutto questo fosse evidente non si è fatto nulla per cercare perlomeno di ridimensionarlo. Al punto che siamo qui in attesa degli annunci del quarto allenatore di quest'anno, di un amministratore delegato in

grado perlomeno di mettersi al timone di una barca che da troppo tempo sta andando alla deriva, di dirigenti che abbiamo confidenza con il gioco del calcio in grado di salvare il salvabile in una stagione che in questo momento ha prospettive devastanti. Il tutto con una proprietà che non si sa dove sia e cosa stia facendo. Anche se a noi qualcuno di cui ci fidiamo, ci ha raccontato che mister Dan e mister Ryan si sarebbero rifugiati in un noto e prestigioso albergo (ufficialmente chiuso per lavori) del litorale nord di Roma, arrivati da queste parti già da qualche giorno con l'obiettivo di ridare uno scheletro di società a un club che è stato devastato. Riservatezza e sicurezza sarebbero alla base della loro scelta che peraltro è in linea con una conduzione societaria che abbiamo imparato essere stata sempre accompagnata dall'assoluto silenzio. In ogni caso, dovunque siano, i Friedkin devono fare in fretta. Non c'è più tempo da perdere. (...)

(La Repubblica)