Dall'inatteso no all'Arabia alla tribuna con il Bologna: l'incerto futuro di Dybala

Se Trigoria è diventato un posto difficile per gli allenatori che vi lavorano, lo è anche per quei nazionali non convocati dai propri ct. [...] Un caso su tutti, quello di Paulo Dybala. Attorno al quale sono tornati puntualmente ad affollarsi dubbi e incertezze, in coincidenza con la crisi e il momento no della Roma. [...] Il culmine di una lunga serie di episodi "strani" si è avuto quando l'ex tecnico Ivan Juric la settimana scorsa ha annunciato nel pregara col Bologna che Dybala non avrebbe giocato per un "dolorino, non un vero infortunio". [...] Lui, la Joya, pensava di sostenere il provino decisivo più tardi, nella seduta pomeridiana, ed invece è finito tra i non convocati, in tribuna. [...]

E proprio i retropensieri sulle ultime scelte del croato, che gli saranno sembrate forse imposte dall'alto, hanno riportato le lancette al clamoroso no all'Arabia dell'argentino di fine agosto. [...] Paulo ha detto no, facendo saltare i piani del club, che non era più convinto evidentemente di puntare su un talento da 8 milioni di euro a stagione, fragile e discontinuo. [...] E se non arriverà un tecnico che esplicitamente dichiarerà di voler puntare tutto su di lui, lo scenario davanti agli occhi per gennaio tornerà quello di fine agosto: ovvero una possibile cessione. [...]

(gasport)