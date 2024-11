Da Sir a Sor, il ritorno di Ranieri: aggiustare la Roma e dire addio

Quando la Roma fa la stupida e non solo per una sera, poi arriva Claudio Ranieri a farla ragionare e a rimetterla in riga. [...] Questa volta arriva dopo la buca Juric, una delle tante sulla strada di Roma: Claudio Ranieri per amore dei colori è andata a Londra a prendersi l'incomodo, a capì de dille de sì. La sua terza volta sulla panchina della Roma comincia in Inghilterra, proprio dove ha registrato il miracolo Leicester. Passato da Tinkerman ai tempi del Chelsea, a nobile dopo il successo con le Foxes. Ma Ranieri vive tutto con grande distacco, calma ed ironia. [...] Tradizione, semplicità, elasticità e un pizzico di bellezza. Arriva, riassesta e lascia. Ecco The Butcher.

(Domani)