IL TEMPO (A.D.P.) - Spazio alla Coppa Italia. Oggi la Lazio torna in campo per affrontare il Como al Fersini nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. Domani invece toccherà alla Roma, impegnata a Bologna: le giallorosse puntano a passare il turno e continuare il cammino che lo scorso anno le ha portate alla vittoria del trofeo.