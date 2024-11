Contro la Roma torna anche Scalvini

leri la Champions e lunedi la trasferta pella Boma giallorossa. E così il tempo si dilata tra una gara e l'altra. Buonissima notizia per aumentare il periodo per chi deve sistemare gli ultimi acciacchi in casa Atalanta. Su tutti Djimsiti e Bellanova che leri sera a Berna hanno iniziato in panchina. Per la Boma tornerà così a disposizione pure Scalvini, preservato dalla trasferta elvetica visto il terreno di gioco sintetico: dopo l'infortunio patito a maggio scorso sarebbe stato un rischio inutile. E lunedi tornerà pure Ederson che ieri ha seguito la partita in televisione a causa della squalifica. Insomma, Gian Piero Gasperini prende I lati buoni di questa dilatazione tra una gara e l'altra.

(Gasport)