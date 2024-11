Conte si gioca il primato: Maradona tutto azzurro

Tutto nello spazio elettrizzante e ristretto di appena 90’: dalla difesa del primo posto solitario in classifica alla voglia matta di vincere il derby del Sole e riconquistare i 50 mila tifosi attesi al Maradona, dove il Napoli mette in palio il suo scettro oggi pomeriggio (ore 18) contro la Roma. Per la prima volta – dopo i tre anticipi di campionato già giocati ieri – la squadra di Antonio Conte sarà costretta a fare i conti con un carico di pressione in più, sapendo di dover rispondere ai risultati delle sue dirette avversarie per la vetta. In particolare l’Inter, che ha passeggiato a Verona e ha operato senza trovare ostacoli al Bentegodi il momentaneo sorpasso sulla capolista. (...) Ma la lista degli ingredienti speciali del derby di oggi pomeriggio è extra large e va messa nel conto anche la sfida in panchina tra Conte e Ranieri: due tra gli allenatori italiani di spessore nettamente superiore alla media, legati tra di loro pure da un sincero rapporto di amicizia. Antonio e Claudio hanno però esaurito i convenevoli con la telefonata confidenziale di mercoledì scorso e ora sono pronti per darsi battaglia, in 90’ in cui la posta in palio sarà fondamentale per entrambi. Il tecnico giallorosso è invece al debutto al capezzale della Roma e comincia la sua rincorsa a handicap a Fuorigrotta, dove se non bastasse ritorna da stimato ex. (...)

(La Repubblica)