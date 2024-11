Conte risponde agli inseguitori: la Roma di Ranieri non decolla

[...] Non era semplice giocare contro una Roma che nessuno sapeva come sarebbe scesa in campo: la stessa squadra che c'era con Juric? O una più rinvigorita dall'arrivo di Ranieri? Semplicemente una Roma impaurita da una classifica che piange e messa in un assetto per poter strappare almeno un punto che avrebbe ridato fiducia. Ma il pareggio non è arrivato e a decidere la gara è stato l'ex, Romelu Lukaku. [...]

Comprensibile pensare che Ranieri non avrebbe potuto fare miracoli in questa situazione. La missione del settantatreenne è di quelle che fanno paura e solo lui avrebbe potuto affrontarla con esperienza e serenità. Ma anche le mosse del mister ieri non sono state capite a pieno: un 4-4-1-1 di copertura, con Pisilli largo a sinistra e andato subito in affanno, Pellegrini vagava per il campo e Dovbyk rimasto solo. Nel secondo tempo fuori El Shaarawy e si è passati ad un 3-5-2 con Baldanzi vicino all'ucraino e Hummels al centro della difesa. Coprirsi di più ha però lanciato un messaggio negativo.

Mentre la Roma si riassestava il Napoli ne ha approfittato e proprio Lukaku ha trovato il gol che ha portato in vantaggio gli Azzurri con complicità di Hummels. [...] L'unica occasione è stata la traversa di Dovbyk. Poi però la squadra di Conte arretra e la Roma trova coraggio, ma purtroppo di pericoli i giallorossi non li creano. Arriva quindi la quinta sconfitta nelle ultime 6 di campionato e per Ranieri ora ci sono Tottenham e Atalanta. [...]

(gasport)