Conte non si fida: "Ci aspetta una gara tosta"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Conte si prepara alla sfida con la Roma, ma non abbandona le polemiche con Marotta. Il tecnico del Napoli è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare il big match contro i giallorossi, sulla cui panchina ci sarà il suo amico Ranieri. «Sono contento per lui, è una persona di altri tempi e c'è questo rapporto di amicizia anche tra le nostre mogli. Sarà una partita tosta, la Roma ha finito lo scorso campionato davanti a noi e ha fatto un ottimo mercato. Mi auguro che per Claudio le cose vadano bene, escluse le due gare con il Napoli». Conte potrà fare affidamento su tutto l'organico: «Lukaku e McTominay si sono allenati, Oliveira è rientrato ieri (giovedì, ndr), valuteremo ogni cosa, c'è ancora del tempo. Non siamo andati male senza Lobotka, potrò scegliere sapendo che Gilmour mi può dare garanzie». Il tecnico ha poi continuato la polemica a distanza con Marotta sul Var e sugli avvenimenti dello scorso 10 novembre: «Ho solo sollevato una questione, ci sono gli strumenti per valutare al meglio certe situazioni. Dobbiamo far sì che l'arbitro abbia un aiuto migliore rispetto a quello che è stato dato a San Siro. Il Var non si può limitare a dire che c'è stato un contatto senza specificarne l'entità. Spero che la prossima volta si possa fare meglio. Ringrazio Marotta, abbiamo avuto modo di lavorare assieme per tanti anni. Mi fa piacere che abbia capito che sono una persona intelligente. Sicuramente i miei obiettivi e i suoi si scontrano, e saremo rivali in questo viaggio».