Claudio apre a Totti e a De Rossi (dopo)

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Rivedere Ranieri sulla panchina della Roma, sapendo inoltre che avrà un ruolo decisionale rilevante sul futuro del club, alimenta i sogni di chi spera di vedere altri simboli romanisti nell'organigramma. Uno di questi è sicuramente Francesco Totti. Ed è proprio di un possibile ritorno del "Dieci" che si è discusso durante la conferenza stampa di Ranieri. «Non escludo nulla - ha risposto il tecnico testaccino - Adesso la cosa principale è riportare la squadra nelle parti alte della classifica, poi magari si parlerà con Francesco, perché no? Non mi precludo nulla, soprattutto se può darci una mano. Ovviamente - ha poi concluso - questo non significa che tornerà sicuramente».

L'idea di rivedere Totti nella Roma, il luogo che più gli appartiene per tutto ciò che ha rappresentato, è un tema costante nei discorsi dei tifosi nella Capitale. Lo stesso Capitano, infatti, ha sottolineato più volte di vedersi bene nel ruolo di direttore tecnico. Una posizione più pratica, «di campo», molto diversa rispetto a quella ricoperta nel 2017, alla sua prima esperienza dirigenziale nell'era Pallotta, subito dopo il ritiro dal calcio giocato. Incarico che lasciò due anni dopo a causa di divergenze con la società.

Totti non è però l'unica bandiera che potrebbe fare ritorno a Trigoria. Nel corso della conferenza si è avuta infatti l'occasione di parlare anche di De Rossi e di un suo possibile avvicendamento sulla panchina della Roma. «Ci siamo sentiti e ci sentiremo ancora in questi giorni - ha svelato Ranieri - oltre ad essere stato mio giocatore, è anche una grande persona. Per ora voglio solamente concentrarmi su ciò che dobbiamo fare sul campo, vedremo poi cosa accadrà in futuro». La sensazione, quindi, è che ci sarà ancora da attendere per rivederlo alla guida della Roma (ricordando comunque che ha un contratto triennale in essere). Lo stesso De Rossi, pochi giorni fa, aveva lasciato intendere che un ritorno a Trigoria è una possibilità concreta. «Si torna sempre nei luoghi in cui si è stati bene» aveva affermato ai margini di un evento a Coverciano. L'ultima esperienza di Ranieri alla guida del club coincise proprio con l'addio al calcio giocato di Daniele: talvolta il calcio regala delle storie incredibili, e immaginare due simboli come De Rossi e Totti nuovamente insieme sotto lo stesso tetto giallorosso sarebbe un finale perfetto.