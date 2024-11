Celik e Angelino, i “titolarissimi” della Roma perduta

A inizio stagione, quando Daniele De Rossi pensava a una Roma con il 4-3-3, sembrava a tutti logico che il mercato giallorosso partisse dai terzini. Celik veniva da stagioni deludenti, Angelino era visto come una buona riserva dietro al titolare forte di una squadra ambiziosa. Come è andata a finire, si sa. Considerando il campionato e l’Europa League, Angelino è il terzo giallorosso più utilizzato (1.438 minuti) e Celik è il quarto (1.356). Le fasce laterali, così, sono spesso e volentieri terra di conquista per gli esterni avversari. [...] A gennaio sarà assolutamente necessario intervenire, almeno nel ruolo di terzino destro: è stato fatto il nome di Gabriele Zappa, 24 anni, esterno del Cagliari che Ranieri conosce benissimo, con contratto in scadenza a giugno 2025.

(Corsera)