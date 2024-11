C'è un Totti per tutto. Torna in campo? Intanto fa il Gladiatore

Tutti avranno i loro quindici minuti di celebrità, diceva Andy Warhol. Guardando la vita di Francesco Totti viene da chiedersi se avrà mai i suoi quindici minuti di normalità, di anonimato. [...] Nell'ultima settimana in particolare l'ex capitano della Roma è stato sulla bocca di tutti. [...] E allora eccolo apparire ieri al Lucca Comics & Games, a guidare una parata indossando elmo e armatura da guerriero romano per lanciare Il Gladiatore II, l'ultima fatica di Ridley Scott che uscirà in Italia il 14 novembre. [...]

Ha sfilato prima a volto coperto, per non farsi riconoscere dalla folla, poi si è "smascherato" tra gli applausi della folla, che ha fatto partire pure qualche coro da stadio. [...] E' stata una settimana particolare, dicevamo. L'impennata di ricerche su Google (fonte Google Trends) è del 27 ottobre, giorno in cui Totti ha dichiarato: "Il ritorno al calcio? Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono una o due squadre". [...] Tra quelle più gettonate spunta il Como e tocca a un altro grande del passato come Cesc Fabregas fare chiarezza: "Totti è una leggenda, ma non abbiamo mai mostrato interesse per lui". [...]

(gasport)