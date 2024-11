C'è Saelemaekers, Hermoso ci prova

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo più di due mesi Saelemaekers torna in campo e adesso punta una maglia da titolare contro l'Atalanta. Dopo la trasferta londinese la Roma avrà pochissimo tempo per preparare la sfida con la Dea di lunedì. Al Tottenham Hotspur Stadium nel secondo tempo si è rivisto in campo Saelemaekers.

Il belga, dopo la frattura al malleolo, è entrato perfettamente in partita, risultando decisivo anche nell'azione del gol del pareggio di Hummels nei minuti finali. Con una prestazione di livello, il calciatore arrivato in prestito dal Milan si candida così per una maglia da titolare. Spera invece almeno in una convocazione Hermoso, che ieri era stato escluso dai convocati e che lunedì aveva ripreso ad allenarsi in campo.