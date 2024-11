Caos Roma: non bastano solo i soldi

Sono passati 294 giorni da quando la Roma è sprofondata negli inferi. L'esonero di José Mourinho ha infatti dato il via ad una crisi infinita. [...] Il suo addio ha ha tracciato il punto di non ritorno di una proprietà che ha preso solo decisioni affrettate e disorganizzate: cacciati due allenatori, sfoltendo l'organigramma societario, ascoltando solo la voce della CEO Souloukou e quella della Retexo senza consigli di altri. [...] La scelta di Ivan Juric è arrivata tramite consigli esterni e valutazioni algoritmiche che non stanno avendo successo. Insomma, 294 giorni di caos nei quali si è cancellato tutto quello che è stato fatto di buono nelle stagioni precedenti e che hanno portato la Roma a questo livello. [...]

Sono 123,2 i milioni speso per gli acquisti. I soldi ci sono, ma poi bisogna investirli bene. Non si discutono i 35 spesi per Dovbyk, fino ad ora uno dei pochi che si salva. i dubbi iniziano ad arrivare sui 23 spesi per Le Fée per cedere Bove a 12 o perché non dirottarli verso un terzino destro titolare. Poi riscattare Angelino senza comprare una riserva pronta ma l'inesperto Dahl che ha giocato zero minuti fino ad ora. Poi gli innesti tardivi di Koné, Hummels ed Hermoso. [...] I Friedkin non parlano se non attraverso i comunicati e il club è da un mese e mezzo senza amministratore delegato. La Roma è nel caos: la colpa veniva attribuita prima a Mourinho, poi a De Rossi, ora il dito non si punta più. Forse perché il centro sportivo è vuoto. [...]

(corsport)