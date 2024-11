Calendario e incroci: Ranieri va un mese su Sky

Claudio Ranieri ricomincia su Sky. Tra incroci di calendario, di diritti e scelte tv la Roma si appresta a giocare sei partite consecutive che verranno trasmesse da Sky (quelle di campionato, ovviamente, anche su Dazn). La "striscia" continua è possibile soprattutto con la complicità dell'Europa League, che, a differenza del campionato che va in onda sicuramente tutto su Dazn, è invece un'esclusiva della piattaforma satellitare. [...]

Si parte da Napoli, dove Ranieri, che tra l'altro ha allenato all'ombra del Vesuvio, esordirà per la terza volta nella sua carriera sulla panchina della Roma. [...] Dopo la trasferta in Campania ce ne sarà un'altra, impegnativa e affascinante, a Londra con il Tottenham nel nuovo stadio degli Spurs. Anche quella sarà trasmessa su Sky, che ha l'esclusiva, come la seguente di Europa League, che si disputerà allo stadio Olimpico il 12 dicembre alle 18.45 contro i portoghesi del Braga. Nel mezzo però la squadra giallorossa "giocherà" altre tre volte su Sky: con l'Atalanta sarà il monday night, il 2 dicembre. [...] Poi con il Lecce, sempre in casa, la Roma scenderà in campo di sabato 7 sera alle 20.45. Mentre a chiudere si andrà a Como (dopo il Braga) domenica 15 alle 18. [...]

(il Romanista)