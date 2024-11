Cagliari, Azzi: "Ranieri ha ancora una voglia matta e sono convinto che farà un bel lavoro alla Roma"

LA NUOVA SARDEGNA - Paulo Azzi, difensore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul ritorno di Claudio Ranieri alla Roma. Ecco le parole del calciatore rossoblù sul suo ex allenatore.

In che cosa Davide Nicola somiglia a Claudio Ranieri?

«Da entrambi ho imparato a fare gruppo e il rispetto, valori importanti per entrambi. Le abitudini sono le stesse, facciamo colazione e pranzo insieme. Un modo per parlare, confrontarci, cementare il rapporto tra di noi».

Claudio Ranieri è invece tornato ad allenare. Cosa ne pensa?

«Conoscendo la sua passione per il calcio, a 73 anni ha ancora una voglia matta. Quando ho sentito che poteva andare alla Roma mi ha fatto piacere. Lui è nato nella capitale, è noto l’affetto che ha per quei colori. Sono convintissimo che farà un bel lavoro».

Essere allenato da Ranieri come è stato e cosa ha imparato?

«Mi ha colpito la sicurezza in quello che fa. È un uomo che cura ogni dettaglio, da quello tecnico all’aspetto psicologico. Io sono arrivato qui insieme a lui a gennaio del 2022, il Cagliari era indietro e non era facile centrare la promozione. Lui dal primo giorno diceva: lavoreremo sodo e vedrete che alla fine raccoglieremo qualcosa di importante. Ci ha tirato su e dato entusiasmo. Ha avuto ragione e l’obiettivo è stato centrato».