Borriello: "Perchè esonerare De Rossi?"

Il ritorno in panchina di Claudio Ranieri, che oggi farà il suo terzo esordio in giallorosso a Napoli, è stato celebrato anche dalla Lega di Serie A, che sul suo account Instagram ha voluto dare il bentornato all'allenatore. Tra migliaia di like è spuntato quello di Daniele De Rossi, che non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con Ranieri. (...) Chi conosce bene sia Ranieri sia De Rossi è Marco Borriello. «L'esonero di Daniele - le sue parole a Sky - è dispiaciuto a tutti. Chi più di lui poteva trasmettere il DNA romanista? E una situazione un po' confusa, ora è arrivato mister Ranieri che può mettere le cose a posto: ha riportato entusiasmo ma ora deve fare i punti per sistemare la classifica». (...)

(corsera)