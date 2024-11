Beukema: "Il Monaco ci ha punito". Ndoye: "Ora a Roma per il riscatto"

Niente da fare. Il gol, e soprattutto i punti non arrivano. Ci ha provato il Bologna, soprattutto nel primo tempo, prima di calare nella ripresa, quando idee ed energie sono venute meno. Frustrazione è la parola che sintetizza lo stato d'animo dei rossoblù nel post-gara. [...] Non un grande feeling con gli episodi quest'anno per il Bologna, premiato soltanto in rari casi fin qui in stagione e mai ieri sera coi monegaschi.

Ma la fortuna va anche cercata, insistendo, cosa che in fascia ha fatto anche Ndoye, ma quella rete, per lui, sembra non gonfiarsi mai. "Purtroppo il calcio è anche questo, frustrante, ma non possiamo fare altro che continuare così, lavorare forte e cercare di essere più incisivi, io in primis: lavoro tanto per la squadra, ma fatico come gli altri a trovare il gol. Se ci crediamo ancora? Sì, vogliamo crederci, soprattutto per i tifosi, avremmo voluto vincere per loro. A Roma proveremo a riscattarci".

(il Resto del Carlino)