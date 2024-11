Befana con la Supercoppa a La Spezia

IL TEMPO - Ufficializzata la data della Supercoppa Italiana: Roma-Fiorentina si giocherà lunedì 6 gennaio a La Spezia (15.30, Rai 2). Al Picco si contenderanno il trofeo le capitoline, campionesse d'Italia e vincitrice dell'ultima Coppa Italia, e le viola, sconfitte ai rigori in finale. Le giallorosse disputeranno la Supercoppa per il quinto anno consecutivo (una vittoria), mentre le toscane torneranno a giocarla a distanza di quattro anni dalla Final Four di Chiavari (unico successo nell'ottobre del 2018). La vendita dei biglietti partirà martedì 3 dicembre. Nel frattempo il ct della Nazionale Andrea Soncin ha convocato 29 azzurre per il test amichevole di dicembre con la Germania: le giallorosse in lista (Di Guglielmo, Linari, Dragoni, Giugliano, Greggi, Giacinti e Glionna) e 4 le viola (Durante, Filangeri, Severini e Bonfantini). La romanista Haavi invece si ritira ufficialmente dalla Norvegia.