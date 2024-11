Baldanzi-Pisilli, largo ai giovani. Cristante in vantaggio su Le Fée

Una trequarti giovane che non guarda in faccia a nessuno. Ivan Juric sceglie Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi per supportare Artem Dovbyk in quella che potrebbe essere la sua ultima panchina giallorossa. Quarantuno anni in due e un futuro insieme pure nell’azzurro dei grandi. Un gruppo del quale fa già parte Pisilli e in cui spera di entrare presto Baldanzi, uno dei pochi a salvarsi in Belgio. Ma soprattutto meno scorie da portare in campo e il favore di un pubblico pronto invece a contestare i senatori. (...) A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Cristante (in vantaggio su Le Fée) al fianco di Koné. L’altro dubbio è a sinistra dove si giocano una maglia Zalewski ed El Shaarawy, col polacco favorito. (...)

(gasport)