Avanti Ranieri. Incontro a Londra con i Friedkin: Sir Claudio può prendersi la Roma

Un'altra fumata nera, un altro giorno a vuoto. Fino a quando - però - Claudio Ranieri non si è imbarcato su un volo della British Airways con direzione Londra. [...] Dopo tante call e molti sondaggi, adesso è lui l'uomo nuovo dei Friedkin, il possibile sostituto di Ivan Juric. [...] Che i Friedkin sperassero che Ivan Juric vincesse con il Bologna (potendo così andare avanti ancora con lui) è oramai chiaro. Altrimenti una soluzione l'avrebbero già avuta in mano, senza farsi trovare impreparati. Tanto che l'allenamento in programma oggi pomeriggio è stato cancellato e spostato a domani mattina alle ore 11. [...] Nei giorni scorsi, poi, tra Dan e Ryan Friedkin c'è stata anche distanza. [...]

Da una parte Dan che avrebbe preferito un profilo straniero, con Graham Potter ancora in cima ai suoi pensieri. [...] Dall'altra Ryan che preferiva un profilo italiano, uno che sappia già dove mettere le mani senza dover avere un periodo di apprendistato. [...] A Ranieri, tra l'altro, potrebbe venire offerto l'incarico di allenatore, ma anche quello di direttore tecnico, al fianco di un allenatore straniero (chissà, magari proprio Potter). [...] Ranieri ha la capacità di poter risolvere una situazione a dir poco complicata, con la Roma che in questo momento deve mettere prima di tutto in salvo una stagione ormai fortemente compromessa. Ed è una scelta di cuore anche per la tifoseria, che in lui vede un simbolo assoluto. [...]

(gasport)