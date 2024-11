Ancora un rosso a bilancio per i Friedkin

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il paziente AS Roma non è ancora guarito, ma inizia a dare qualche primo segnale di risveglio. Non si parla certamente del campo, dove l'andamento della squadra è disastroso da settimane, ma del risultato del bilancio relativo all'esercizio 2023/2024. Il dato è ancora negativo, ma per la prima volta dall'annata 2018/2019 si scende sotto la soglia del rosso a tre cifre: il club ha infatti approvato una perdita di 81,4 milioni di euro. Una ventina di milioni in meno rispetto alla stagione precedente. A pesare ancora una volta è l'assenza della Champions League, con l'Europa League che produce meno entrate. In attesa della pubblicazione integrale dei dati, filtra che sono in miglioramento i dati dei ricavi della biglietteria, merchandising e sponsor. [...] La società ha scelto di inserire nella scorsa annata tutti i costi per il contratto triennale di De Rossi. Non sono invece ancora emersi i dati relativi a quanto sborsato dai Friedkin nella passata stagione, possibile che si sia superato però il muro del miliardo di euro investito dall'acquisto della Roma nel 2020.