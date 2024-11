Agonia Roma

IL TEMPO (L. PES) - Una lenta, inesorabile agonia. Una stagione iniziata male e proseguita con un susseguirsi pietoso di disastri e umiliazioni. Un'estate che sarebbe dovuta essere quella della rivoluzione ma che invece ha accompagnato la Roma all'inizio di campionato peggiore degli ultimi venti anni. Ora, oltre alla società, sul banco degli imputati c'è Juric, reduce da tre sconfitte in quattro gare di campionato. [...] Da Trigoria non sono arrivati segnali di una vera e propria conferma dell'ex Torino e Verona. Per questo sono ancora ore di allerta in casa Roma. [...] Tra un viaggio a Los Angeles e vari confronti con l'algoritmo, sembra prevalere l'idea della pista estera. [...] Guardando in casa nostra il nome più quotato è quello di Mancini, che a chi lo conosce bene fa sapere che a Trigoria sarebbe disposto a venire anche a stagione in corso. Mai realmente è stato considerato Allegri. Se dovesse squillare il telefono di Claudio Ranieri, lui non direbbe certo di no. [...] Intanto la Roma continua a precipitare in classifica, superata ieri anche dall'Empoli. A Trigoria, intanto, è stato concesso un giorno di riposo prima di volare alla volta di Bruxelles dove giovedì i giallorossi giocheranno contro l'Union Saint-Gilloise.