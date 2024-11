A Verona duemila tifosi romanisti. Il derby il 5 gennaio in notturna

La tifoseria giallorossa non ha dimenticato il 5-1 di Firenze e il recente periodo negativo, ma ha scelto ancora una volta di andare oltre, per amore della Roma. Già dalla gara di giovedì sera col Torino si è capita la linea: sostenere da sostenuti. Sì, qualche vuoto di troppo rispetto al solito sugli spalti c’era e qualche fischio è arrivato, ad personam e non, ma lo stadio Olimpico non ha certo tradito. Così come non tradirà il cuore caldo del tifo giallorosso, che come al solito si recherà in massa alle prossime trasferte. A partire da domani a Verona, dove la squadra giallorossa sarà seguita da circa 2.000 tifosi. (...) Intanto la Lega Serie A ha stabilito anticipi e posticipi delle prime due giornate dell’anno 2025. Il derby con la Lazio si giocherà domenica 5 gennaio alle 20.45. L’ultima volta in notturna era accaduto tre anni e mezzo prima il 15 maggio 2021 (ma a porte chiuse per via del Covid, l’ultimo coi tifosi il 2 marzo 2019) e vinse la Roma 2-0. (...)

(Il Romanista)