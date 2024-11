A Roma c'è già chi sogna il tandem Ranieri-DDR

Un tecnico manager e non un semplice traghettatore: Claudio Ranieri sarà il garante della Roma del futuro e a Trigoria sperano che possa essere la soluzione ai problemi. Richiamato dai Friedkin, lui ha risposto presente per il bene della squadra. Nel blitz di Londra, ha definito un accordo con la proprietà che va oltre la stagione in corso. Sarà l'allenatore fino a fine anno, poi assumerà un incarico da dirigente senior. Sarà il consulente dei Friedkin per tutte le questioni sportive del club. Ma avrà anche voce in capitolo, poiché avrà potere decisionale anche sul prossimo allenatore. [...] In tanti pensano già al ticket con De Rossi e d'altronde le parole di qualche giorno fa suonavano come apertura: "Trigoria è casa mia, un giorno tornerò". [...] Ma chiaramente DDR non sarà l'unica pista perché di allenatori liberi ce ne sono. Troppo presto per dire su chi punterà la Roma, ma molto della rifondazione passerà anche dal CEO. [...] Ieri pomeriggio, il terzo primo allenamento della sua storia a Trigoria con l'obiettivo di lavorare sulla testa dei giocatori. Non potrà contare sui 14 nazionali ma potrà lavorare su alcuni dei senatori rimasti: Dybala, Pellegrini, Cristante e Mancini. [...]