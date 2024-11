A Londra più di 3 mila: tutto sold out. Per l'Atalanta si punta sull'effetto Ranieri

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Tutto esaurito per la sfida di Londra in Europa League. In poche ore, sono stati polverizzati i biglietti per il settore ospiti del New White Hart Lane del Tottenham. I tifosi della Roma hanno risposto in massa come al solito. [...] Saranno più di tremila i sostenitori giallorossi al seguito della squadra. Sarà anche la prima sfida in cui Claudio Ranieri sentirà il sostegno dei tifosi, questo perché la trasferta di Napoli è vietata ai residenti del Lazio. [...] Poi ci sarà l'Atalanta in casa e sarà il ritorno del tecnico all'Olimpico. [...] La vendita dei biglietti procede bene: oggi sono già 47mila i biglietti venduti.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE