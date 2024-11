A Londra è rinato l'orgoglio giallorosso

Più di un gol nel primo minuto di recupero della ripresa quando il rischio di un'altra sconfitta si stava beffardamente realizzando. Più di un punto conquistato per alimentare quel percorso europeo che negli ultimi anni alla Roma ha sempre riservato maggiori soddisfazioni che in campionato. [...] Più di qualsiasi altra cosa possa venirvi in mente, perché quella zampata di Hummels al tramonto della gara londinese, ha regalato soprattutto un'emozione dimenticata [...] Ranieri, Hummels e tutti i giocatori è come si avessero restituito la Roma, quella mai vista in questa stagione, una squadra capace di giocare, sbagliare, segnare. Una Roma con un'anima, quella che non c'era mai stata in tutte le precedenti partite [...] È un gol, quello di Hummels, che al di là dell'importanza per il risultato ottenuto, può essere, almeno ce lo auguriamo, un punto di svolta e ripartenza per una Roma che ne aveva un disperato bisogno. [...] È stato un inizio, un segnale che può cominciare a dare un senso a questa stagione. La Roma per la prima volta quest'anno ha dato la sensazione di esserci. Ora c'è bisogno di conferme. Con quest'anima si possono dare.

[La Repubblica - Piero Torri]