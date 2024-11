A Bruxelles sarà turnover: dentro Elsha e Shomurodov

Giovedì, nella sfida di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, Ivan Juric dovrebbe concedere un turno di riposo a tutti quei giocatori che a Verona hanno accusato la stanchezza. Tra di loro anche Evan Ndicka che fino ad ora non ha saltato nemmeno un minuto. Potrebbe quindi essere l'occasione per vedere Mats Hummels all'opera. Il tedesco, ieri, ha allontanato le voci su un suo presunto allontanamento negli spogliatoi domenica scorsa contro l'Hellas. A boccheggiare sono anche Angelino e Dovbyk. Lo spagnolo dovrà ancora una volta tenere duro visto l'infortunio di Hermoso ma l'ucraino, invece, lascerà spazio ad Eldor Shomurodov. Sulla sinistra chance per El Shaarawy.

(gasport)