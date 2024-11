13 punti in 11 gare come nel 2004/2005

IL ROMANISTA (L. LATINI) - In tanti hanno paragonato la stagione attuale della Roma con quella del 2004/2005. Non un analogia positiva, soprattutto se rappresenta la peggior stagione della storia giallorossa nell'era dei 3 punti. Fu la stagione dei cinque allenatori, cominciata con Prandelli, poi continuò con Voeller, l'arrivo di Delneri e poi la coppia Conti-Sella. Proprio come allora, la Roma si ritrova dopo 11 giornate con 13 punti e il percorso per arrivarci è stato lo stesso: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. [...]

