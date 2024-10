Zalewski-Parisi, probabile scambio con la Fiorentina

Non sarà Beto il vice Dovbyk. L'ex attaccante dell'Udinese, accostato nelle ultime ore alla Roma e alla Juventus, non dovrebbe lasciare gli inglesi dell'Everton a gennaio: se ne riparlerà a fine stagione.

Più probabile, invece, che si arrivi ad uno scambio con la Fiorentina tra Zalewski, che è stato reintegrato in rosa ma non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, e Parisi, seguito dai giallorossi dai tempi in cui giocava nell'Empoli. Per giugno piace Zhegrova, esterno offensivo del Lille col contratto in scadenza nel 2026. [...]

(corsera)