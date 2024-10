Zalewski ora vede giallorosso

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Zalewski è pronto a riprendersi la Roma. Il polacco, che fa parte dei 15 giocatori che hanno lasciato Trigoria per raggiungere le proprie Nazionali, vuole tornare a far parlare di sé sul campo e mettendosi alle spalle ciò che è successo quando è sfumata la sua cessione al Galatasaray. Il ragazzo e la società hanno ripreso a dialogare per trovare una soluzione relativa al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno [...] Una storia che sembra si stia dirigendo verso un lieto fine, come spiegato dallo stesso calciatore durante il ritiro con la Polonia: "Sappiamo tutti quale è la mia situazione nel club. Ho disputato l'ultima partita e sono stato reintegrato in rosa. Sono molto contento perché voglio solo giocare e divertirmi. Inutile nasconderlo, ero molto vicino a trasferirmi in Turchia. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me". Complici gli infortuni di Saelemaekers ed El Shaarawy e lo spostamento di Angelino in difesa, Zalewski potrà così sperare in un'altra occasione. Magari in un big match come quello con l'Inter all'Olimpico, davanti agli stessi tifosi che lo avevano fischiato al suo ingresso in campo contro l'Empoli [...] Prove di sintonia anche con il nuovo tecnico Ivan Juric, che già in passato ne ha tessuto le lodi. Il calcio concede poche volte seconde possibilità, soprattutto a Roma, ma adesso toccherà a lui: dovrà giocarsi al meglio le sue carte e riguadagnare un posto nel club in cui è cresciuto [...]