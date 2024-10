Zalewski, il riscatto dopo il no ai turchi: "La decisione migliore per la mia vita"

Nicola Zalewski si gioca il futuro nelle prossime settimane. Dopo un mese complicato, il polacco vuole: "Lottare per la Roma", come ha dichiarato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. Il rifiuto al Galatasaray aveva incrinato il rapporto con la società ed era stato messo fuori rosa. La trattativa poteva portare nelle casse della Roma ben 11 milioni di euro più bonus, soldi mai incassati e che hanno provocato la furia della dirigenza giallorossa. Dopo giorni di silenzio, Nicola è intervenuto: "Non posso mentire: ero molto vicino al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un pò, ho parlato con la mia famiglia e penso di aver preso la decisione migliore" [...] Florent Ghisolfi ha avuto un ruolo fondamentale nel reinserimento del ragazzo e, insieme a Juric, ha spinto per trovare una soluzione tra le parti [...] Poco prima dell'offerta del Galatasaray, le parti si stavano per accordare per un rinnovo con adeguamento di contratto a 1 milioni di euro a stagione.

Ivan Juric punta molto sull'esterno classe 2002: "Aveva mostrato interesse sin dai tempi del Torino. Sapevo di piacergli". A sinistra la Roma ha già perso Saelemaekers per infortunio e resterà ai box almeno fino a fine novembre. Al momento anche El Shaarawy è fuori e tenterà il recupero per l'Inter. Zalewski avrà quindi le opportunità per giocare, ma dovrà conquistarsele.

(Il Messaggero)