Zalewski ammette: "Ero vicino al Gala. Il futuro? Adesso penso a giocare"

Il "no" al PSV e al Galatasaray, l'esclusione dalla rosa e il ritorno a Monza. Non sono state settimane tranquille per Nicola Zalewski che ieri, dal ritiro della Polonia, è tornato a farsi sentire: "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray, c'era un'ottima offerta sul tavolo. Ci ho pensato, era una decisione importante. Ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto il meglio per me". Ciò di cui, invece, non vuole assolutamente parlare è la questione rinnovo: "Sono tornato a giocare da poco. Ora penso solo a questo e a divertirmi". Ora le possibilità a gennaio sono due: rinnovo a cifre maggiorate o la partenza per evitare di perderlo a parametro zero.

(gasport)