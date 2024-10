Voglia di tecnologia: la tentazione italiana del Var a chiamata

[...] L’idea di introdurre anche in Serie A il challenge, ossia la possibilità per gli allenatori di chiedere all’arbitro di rivedere un rigore non dato o qualsiasi altro episodio, ha fatto un salto di categoria.

A far propria quella suggestione è stata addirittura la Federcalcio: il presidente Gabriele Gravina ha inviato una lettera all'Ifab chiedendo ufficialmente la possibilità di sperimentare il Var a chiamata nei campionati giovanili e in Serie C. L'Italia è l'unico grande paese europeo ad aver fatto questo passo. [...] Ieri ad Atene era uno degli argomenti discussi nei corridoi tra i dirigenti dei club europei presenti alla riunione dell'ECA.

Eppure esiste un mondo in cui il Var a chiamata è già realtà. [...] Si chiama Football video support ed è una soluzione low cost implementata dalla FIFA per chi non ha le risorse per supportare il Var. Funziona a chiamata ed è l'arbitro ad andare a bordocampo a controllare le immagini per rivedere. Ogni squadra ha un numero di due chiamate, ma se l'arbitro dà ragione al monitor la chiamata non viene sottratta dal conto. In futuro sarà ammesso nella nostra Serie C o D ma non nei grandi tornei. [...]

